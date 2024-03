Studio Battaglia 2 | anticipazioni | svolta per Anna | scoppia la passione con lui

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di martedì 19 marzo 2024) Una fiction molto apprezzata sta per tornare.2 riserverà non poche sorprese al pubblico. La rete ammiraglia Rai tende a programmare un palinsesto in cui trovano molto spazio le fiction, genere apprezzato dal pubblico. A breve debutteranno alcuni titoli, inseriti nell’ultima parte della stagione televisiva 2023-2024., con Lunetta Savino e Barbora Bobul’ova, tornerà con la seconda stagione. La data di partenza dovrebbe essere il 19 marzo, anche se nel promo diffuso dalla Rai non è stata ancora annunciata.torna la seconda stagione: cosa accadrà ad? – (foto: Ansa)- (Cityrumors.it)La fiction narra le vicende di una famiglia composta da donne. Un contesto matriarcale, in cui ogni membro dimostra il suo valore e la ...