Studio Battaglia 2 | anticipazioni seconda puntata di martedì 26 marzo 2024

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di martedì 19 marzo 2024)(Us Rai, foto di Claudio Iannone)stagione per il legal drama. La fiction, con Lunetta Savino, è in onda su Rai1 da19per un totale di tre appuntamenti in prima serata. Scopriamo cosa accadrà,dopo, nelle nostre2:di26Il segreto di Nina S2 E 02/03 – Nina nasconde un segreto che rischia di farle mettere in discussione tutto e l’unico con cui sente di potersi confidare è Giorgio, al quale fa visita nella clinica dove è stato ...