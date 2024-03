Studio Battaglia 2 | anticipazioni seconda puntata del 26 marzo | il segreto di Nina

Studio Battaglia 2 anticipazioni sulla prima puntata, 19 marzo - Martedì 19 marzo 2024 su Rai 1 alle 21.30 va in onda la prima puntata della stagione 2 della fiction Studio Battaglia: tutte le anticipazioni sulla trama. Prima di dedicarci alle anticipazioni sulla ...ciakgeneration

“Studio Battaglia 2”: le trame dei primi due episodi - Si tratta di tre prime serate prodotte da Palomar con Tempesta in collaborazione con Rai Fiction per la regia di Simone Spada. In ogni puntata vedremo due episodi. Il primo episodio, come un piccolo ...sorrisi

Dove è stata girata "Studio Battaglia" Le location - Al centro delle riprese troviamo il prestigioso Studio Zander Battaglia, cuore pulsante delle vicende legali e personali delle protagoniste. Situato nella zona di CityLife e Porta Nuova, questo luogo ...today