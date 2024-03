Studente fa segno pistola contro Meloni Premier | “Colpisce in anniversario di Marco Biagi”

Leggi tutta la notizia su periodicodaily

(Di martedì 19 marzo 2024) (Adnkronos) – "Miun gesto del genere nel giorno dell'della morte di, che ha pagato con la vita la sua disponibilità per le Istituzioni". Così Giorgiacommenta il gesto di unodi 16 anni del Liceo scientifico Righi di Roma che oggi, in visita con la scuola in Senato,