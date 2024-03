Stramilano e Milano Marathon 2024 | percorsi e iscritti Quando e dove si correrà

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 19 marzo 2024) Dopo essere diventata la più veloce d'Italia e sempre più green, laconquista altri due primati: il record di sempre nel numero degliall'evento e la quota di runner stranieri. A iscrizioni non ancora chiuse, sono infatti già 8mila i partecipanti alla maratona di domenica 7 aprile. Di questi, il 40% viene dall'estero: una percentuale importante che sottolinea la vocazione internazionale. Le nazioni più rappresentate sono, nell'ordine, Francia, Gran Bretagna, Belgio, Irlanda e Germania. L'edizione numero 22 è stata svelata oggi a Palazzo Marino, in Piazza della Scala, a. Partenza e arrivo saranno in piazza del Duomo: la scelta della nuova location, resa possibile dalla collaborazione con il Comune di, rappresenta una novità importante, dopo ...