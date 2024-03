“Stop alle intercettazioni dopo 45 giorni” La maggioranza scopre le carte al Senato | emendamento della relatrice al ddl Zanettin

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 19 marzo 2024) Niente piùoltre una durata massima di 45, “salvo che nei procedimenti in materia di criminalità organizzata oppure quando l’assoluta indispensabilità delle operazioni per una durata superiore sia giustificata dall’emergere di elementi specifici e concreti, oggetto di espressa motivazione”. Lo prevede l’presentato dalla, l’ex ministra leghista Erika Stefani, al ddl sullefirmato dalre di Forza Italia Pierantonio, in discussione in Commissione Giustizia. In sostanza, se adesso gli ascolti possono essere prorogati senza limiti dal gip, su richiesta del pm, per periodi successivi di 15, domani la regola diventerà un’altra: andranno staccati al più tardi ...