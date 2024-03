Stop al registro elettronico in una scuola fino a giugno I genitori non ci stanno | “Si toglie perché non si riesce a educare all’utilizzo”

(Di martedì 19 marzo 2024) La decisione del Consiglio di Istituto di unadi Fiorenzuola, in provincia di Piacenza, di sospendere l'uso delper l'assegnazione dei compiti ha acceso un acceso dibattito tra i. L'articolo .

Farà discutere quanto deciso in una scuola media a Firenze. L'istituto scolastico fa un passo indietro nel tempo, adottando una misura che riporta la comunità scolastica agli albori della didattica ... (orizzontescuola)

Banca del Giappone decide Stop a tassi interesse negativi - Sarà davvero domani, martedì 19 marzo, il giorno in cui la Bank of Japan guidata dal governatore Kazuo Ueda sancirà la fine dell’era dei tassi negativi in Giappone, con la prima stretta monetaria dal ...informazione

"Fotovoltaico, Stop all’invasione". Firme per una proposta di legge - Le forze di maggioranza si schierano col sindaco "Aree interne da tutelare, occasione di partecipazione". "Fermare la proliferazione di campi fotovoltaici a livello nazionale". Le forze politiche che ...ilrestodelcarlino

Telemarketing, Stop alle chiamate dei call center a tutte le ore: al via il Codice di condotta del Garante della privacy - Entra nella fase applicativa lo strumento che obbligherà gli operatori a telefonare dalle 9 alle 20 e garantirà il trattamento corretto dei dati su tutta la filiera ...roma.corriere