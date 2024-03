Stasera in tv | Tutta colpa di Freud su Cine34 e la malattia d’amore

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di martedì 19 marzo 2024) Siamo diversi ma uguali nelle problematiche amorose. Questo è uno dei concetti che si riesce a estrapolare guardando il film “di“, diretto da “Paolo Genovese” nel 2014. Una commedia che inizia quasi romanticamente a New York e si conclude con la realtà pittorica di una Roma magica. Una natura cinematografica popolata da figlie/pazienti malatesu un lettino di uno studio psicanalitico e un padre che cerca di dare consigli, comportandosi da Dante che sogna su Beatrice. La trama in breve e a blocchi: quattro immagini di vita attuali Francesco, un analista che fa il papà La scena ruota intorno a “Francesco“, uno psicanalista separato con tre figlie, che vive una vita tentando di risolvere, o meglio, di curare le sofferenze in amore di “Sara“, “Marta” ed “Emma“. In mezzo a tutto ciò, lui ...