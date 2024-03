Stadio Milan | il Parlamento Europeo approva il progetto La situazione

(Di martedì 19 marzo 2024) La commissione Petizioni delha dato l’ok alper ilper la realizzazione del nuovoa San Donato Ilha l’ok dalper ildel nuovoa San Donatoese. Questo quanto si può si può trarre dalla giornata di ieri, con la commissione Petizioni delche ha deciso di chiudere definitivamente la petizione presentata nel 2020 dall’associazione GreenSando, che si era mossa attivamente per la difesa del terreno della zona sud-esto del comune di San Donato. Dunque il club rossonero può continuare il suo percorso per quanto concerne il...

"Una maggior prudenza sarebbe un atto di buon senso, vista L’indagine avviata d alla Procura di Milan o". Così Gianfranco Ginelli (Pd), ex vicesindaco oggi consigliere comunale di minoranza a San ... (ilgiorno)

Il Parlamento europeo ha comunicato la chiusura di una petizione contro il Nuovo Stadio del Milan a San Donato Milan ese. Ma non è tutto ... (pianetamilan)

