Sposarsi a 18 anni | il matrimonio di uno studente diventa virale su TikTok E a giugno sosterrà la maturità

«La mia mamma mi diceva “ricordati che qualsiasi aspirazione tu abbia, io volevo fare politica, puoi fare quello che vuoi, ma non dimenticare che la prima deve esser quella di diventare mamma”. ... (open.online)

fare figli e sposarsi può essere considerato “cool” per le ragazze e i ragazzi di 18 anni ? Ad avere condiviso la propria riflessione in merito è stata la Parlamentare di Fratelli d’Italia Lavinia ... (dilei)

L'amore a 81 anni: il matrimonio in chiesa tra la dama e il colonnello - Lei bellissima, colta fine, portamento nobile. Lui incredibilmente attraente e, dalla sua parte, anche il fascino della divisa, in quanto colonnello dell’aeronautica militare. Lei 81 anni, ...quotidianodipuglia

Mare Fuori, Marija racconta i suoi anni nel carcere minorile di Nisida: «Rubare era normale, poi il dolore di mio nonno. Ora sogno una famiglia» - «La vita in carcere è più dura, non ci sono le libertà che fanno vedere in tv». A dirlo con grande sicurezza al settimanale F è Marija. Ha 29 anni e ...ilmessaggero

L’odissea di Lily che sognava l’Italia: più di vent’anni per avere la cittadinanza - Incontra Eduardo a 28 anni, lui ne ha dieci di più ... C’è un riavvicinamento, tanto che decidono di Sposarsi, un impegno reciproco di amore e fiducia. Comprano una casa, un’automobile, si accollano ...ilsecoloxix