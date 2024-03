Sport in lutto | morto Koltsov | ex campione di hockey e fidanzato di Aryna Sabalenka

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 19 marzo 2024) Unincredibile, inaspettato, terribile per, numero due del mondo e due volte vincitrice degli Australian Open. Konstantindellassa ed ex giocatore bielorusso disu ghiaccio, èieri all’età di 42 anni. Lo ha annunciato la federazione bielorussa diin un breve comunicato, precisando che il decesso è avvenuto «all’improvviso», senza specificare né come né dove sia. «Siamo in», ha scritto la federazione sul suo sito web. In carrieraaveva giocato anche con i Pittsburgh Penguins nella Nhl.Leggi anche: Il tennista Arthur Cazaux sviene in campo a Miami: portato via in sedia a rotelle Chi ...