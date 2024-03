Speranza non si candida in Basilicata | “Io minacciato di morte dai no-vax”

(Di martedì 19 marzo 2024) L’ex ministro della Salute Robertoha annunciato di non volersire in. Motivando la sua scelta con le minacce ricevute negli ultimi mesi. A spiegarlo è stato il diretto interessato, che ha pubblicato un lungo post su Facebook per annunciare il passo indietro: “Sento il dovere di chiarire le ragioni per cui non ho dato, già molti mesi fa, la disponibilità armi alla guida della Regione. Chi in queste ore ha accostato il mio nome allatura a presidente della Regionerimuove il carico di responsabilità che ho avuto sulle mie spalle negli oltre tre anni di mandato a cui ha fatto seguito anche una clamorosa inchiesta giudiziaria”.non siin ...

«Sento il dovere di chiarire le ragioni per cui non ho dato, già molti mesi fa, la disponibilità a candida rmi alla guida della Regione Basilicata . Ho letto alcune ricostruzioni, a mio giudizio ... (iltempo)

Roberto Speranza candidato alle elezioni in Basilicata Ex ministro rifiuta e confessa: "No Vax mi minacciano" - Roberto Speranza non sarà il candidato del campo largo in vista delle elezioni regionali in Basilicata. Al termine di settimane di tensioni nel centrosinistra quello che poteva essere il nome “ovvio” ...notizie.virgilio

Regionali Basilicata, Roberto Speranza su Facebook: “Ecco perché non mi sono candidato” - Speranza chiarisce subito che “già molti mesi fa” non aveva dato la sua disponibilità per il ruolo e indica nelle conseguenze per la sua esperienza come ministro della Sanità durante la pandemia di ...tag24

Roberto Speranza: "Mi pesa parlarne, ma i no vax continuano a minacciarmi di morte" - "Sento il dovere di chiarire le ragioni per cui non ho dato, già molti mesi fa, la disponibilità a candidarmi alla guida della Regione Basilicata - dice Roberto Speranza, ex ministro della Salute-. Ho ...today