(Di martedì 19 marzo 2024) "Continuanoledie gli insulti quotidiani da schegge della galassia no vax": lo ha scritto l'ex ministro della Salute, Roberto, in un post pubblicato su Facebook per spiegare le motivazioni alla base della sua mancata candidatura alla presidenza della Regione Basilicata. "Ho letto alcune ricostruzioni, a mio giudizio insensate, che partono però sempre da una rimozione di fondo che per me è inaccettabile: cosa ha significato e quali siano le conseguenze dell'essere stato ministro della salute durante la pandemia da Covid 19".

“Per me è stata un’occasione preziosa per vedere le cose ‘dall’altra parte’. In passato mi è capitato più di una volta di trovarmi ad aver bisogno di immediato soccorso o cure particolari e su ... (ilgiornaleditalia)

“Per me è stata un’occasione preziosa per vedere le cose ‘dall’altra parte’. In passato mi è capitato più di una volta di trovarmi ad aver bisogno di immediato soccorso o cure particolari e su ... (ilgiornaleditalia)

Stasera è andata in scena lo scontro Champions tra Milan e Atalanta : il risultato finale in un certo senso avvantaggia il Napoli Il big match della ventiseiesima giornata ha visto affrontarsi Milan ... (spazionapoli)

"C'è ancora domani" di Paola Cortellesi non si ferma: in Francia incassati 800mila euro nel primo weekend - Su Le Monde, uno dei principali quotidiani francesi si legge: "C’è ancora domani si colloca sul filo di una tragicommedia che ha il merito di far sentire, in mezzo alle vecchie voci del passato, la ...alfemminile

Speranza, ancora incessanti minacce di morte dai no vax - "Continuano incessanti le minacce di morte e gli insulti quotidiani da schegge della galassia no vax": lo ha scritto l'ex ministro della Salute, Roberto Speranza, in un post pubblicato su Facebook per ...ansa

Una nuova Speranza per la cura del neuroblastoma infantile da uno studio dell’Università di Torino e dell’Harvard Medical School - Il neuroblastoma rappresenta una sfida complessa per la pediatria oncologica, il tasso di sopravvivenza a cinque anni per questo tumore si aggira intorno al 50% per i bambini con forme ad alto rischio ...quotidianosanita