Spal | senza agonismo la qualità non basta

(Di martedì 19 marzo 2024) Ci risiamo. O meglio, siam sempre lì. Lamanca di spadone. Ha piùtecnica che non aggressività, ritmo alto e cattiveria agonistica, doti indispensabili in categoria. Così, se perde il pallino contro avversarie che ne hanno a pacchi, e in serie C sono tantissime, perde anche le partite. A Pontedera la differenza l’hanno fatta, accanto al collaudato gioco di Canzi, proprio l’aggressività e il passo, come ha sottolineato il tecnico dei toscani definendo la gara contro la"la migliore del mio biennio". E’ di questo che Di Carlo deve tener conto, ed è avendo presente questo che si dovrà costruire la rosa del futuro in caso di salvezza. E’ unadi soli "professori", nell’accezione che al termine dava Gibì Fabbri, e di pochi gregari. Quindi se la squadra gioca a calcio e comanda la partita si fa ...