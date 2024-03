Sottil da brividi per Barone | «Alzeremo il trofeo che sognavi»

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di martedì 19 marzo 2024) Le parole di Riccardo, attaccante della Fiorentina, dopo la notizia della morte di Joe. Tutti i dettagli Riccardo, attaccante della Fiorentina, ha ricordato Joecon un post sui propri social. PAROLE – «Ciao Joe, che tristezza immensa oggi nei nostri cuori, è stato tutto così veloce che non sembra vero, ti scrivo queste parole con un grosso nodo alla gola, sono parole che arrivano dal profondo del mio cuore e te le voglio dedicare. Sei stato la persona che ha creduto in me fin dai primi allenamenti che hai visionato a Moena al tuo approdo in questa società, sei sempre stato là a battagliare in prima linea per tutti noi, mettendoci la faccia sempre. Quante volte ci siamo parlati, quante volte mi hai chiamato nel tuo stanzino per parlare di me e di quanto volessi vedermi al top, sempre, ...