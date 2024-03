(Di martedì 19 marzo 2024) Riccardoha scritto unadadedicata a Joe. Il calciatore della Fiorentina, così come il resto della squadra, è incredulo dopo la notizia della morte del direttore generale viola: "Tiqueste parole con un grossogola".

Sottil da brividi, fa una promessa a Joe Barone in una lunga lettera: “Ti scrivo con un nodo alla gola” - Riccardo Sottil, attaccante della viola, ha scritto e pubblicato tramite le story di Instagram una lunga lettera a Barone. Parole da brividi nei confronti di una persona di cui nutriva profonda stima ...fanpage

Atalanta-Fiorentina, il pronostico di Serie A: GOAL e combo da brividi - La 29ª giornata di Serie A manderà in scena la gara del Gewiss Stadium in cui alle ore 18:00 si daranno appuntamento Atalanta e Fiorentina. Scontro diretto per l’Europa fra due squadre alla ricerca di ...footballnews24

MINIMO SFORZO, MASSIMO RISULTATO. MA DA IERI LA VIOLA È NELLA STORIA - Minimo sforzo, massimo risultato. Con il più immancabile dei brividi nel finale che più di una volta hanno connotato le prove della Fiorentina in questa stagione. A conti fatti, ...firenzeviola