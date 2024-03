Sostenibilità | in Sila a Montescuro la stazione di terapia forestale

(Di martedì 19 marzo 2024) (Adnkronos) – Il sentiero CAI 421 della 'Foresta Incantata' a(Celico, Cs) ha ottenuto ufficialmente la targa di qualificazione delladi. Tutto questo grazie ai risultati della ricerca svolta dal Cnr dell'Istituto per la BioEconomia (Cnr-Ibe), in collaborazione con l’Istituto per i sistemi agricoli e forestali del Mediterraneo (Cnr-Isafom) sede di L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

Come praticare il turismo sostenibile in montagna: Si distingue per le buone pratiche in materia di sostenibilità anche Naturavalp , associazione ... L'associazione Cammina Sila , in Calabria , è nata invece per far conoscere e riscoprire il territorio ...

Come praticare il turismo sostenibile in montagna: Si distingue per le buone pratiche in materia di sostenibilità anche Naturavalp , associazione ... L'associazione Cammina Sila , in Calabria , è nata invece per far conoscere e riscoprire il territorio ...