Sostegno a Kiev | ma no a intervento diretto | cosa ha detto Meloni in Senato

(Di martedì 19 marzo 2024) Roma, 19 mar – Il presidente del Consiglio Giorgiafa il punto della situazione internazionale e detta la linea del governo durante le comunicazioni alin vista del Consiglio europeo del 21 e 22 marzo.e l’Ucraina:, ma nienteCome ricordato da, il prossimo sarà “uno degli ultimi consigli europei di questa legislatura” e “verterà sui grandi temi della politica internazionale”. Il primo punto è la guerra in Ucraina, con una bocciatura della “proposta avanzata dalla Francia circa il possibile” giudicata come una “ipotesi foriera di un’escalation pericolosa da evitare a ogni costo”. Senza che questo metta in dubbio la vicinanza con gli ...

Antonio Tajani e Guido Crosetto sono intervenuti nelle com missioni riunite per le comunicazioni sulle missioni internazionali dell'Italia e hanno ribadito il sostegno all'Ucraina come priorità del ... (fanpage)

Consiglio Europeo, Meloni al Senato: “Il nostro è il Governo che si è impegnato di più in Agricoltura” - Ribadiremo il nostro Sostegno all’Ucraina, un Sostegno che ho voluto confermare da Kiev nel secondo anniversario dall’invasione russa. Rivendico con orgoglio il ruolo svolto dal governo per ...tag24

Premier Meloni in prima linea: sfide e strategie dell'UE sul tavolo Europeo - Video - Un Sostegno che ho voluto riaffermare, a nome dell’Italia, convocando la prima riunione dei leader del G7 sotto presidenza italiana proprio da Kiev, nel secondo, tragico, anniversario della brutale ...infooggi

Meloni al Senato: Sostegno a Kiev, ma no all'invio di truppe europee in Ucraina - Ribadisce il Sostegno dell'Italia a Kiev, Giorgia Meloni, ma, sottoline la premier, dice un "no" deciso all'invio di soldati in Ucraina. Si rischia, incalza una pericolosa escalation. Dunque bisogna ...tg.la7