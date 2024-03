Sos fondi per il trasporto pubblico | Nel 2024 spenderemo un miliardo Ma dallo Stato solo 262 | 8 milioni

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 19 marzo 2024) I soldi di sempre, che non bastano mai. E i soldi freschi, in parte già arrivati e in parte in arrivo, che devono essere spesi entro scadenze prestabilite. Gli uni e gli altri hanno una voce di spesa che la fa da padrona: illocale. Di questo – delle risorse per la mobilità – si è dibattuto ieri per effetto di due eventi che hanno finito con l’essere concentrici: in mattinata il convegno “Guidare il cambiamento“, all’Hotel Park Hyatt, e nel pomeriggio la visita al deposito Atm di San Donato del sindaco Giuseppe Sala con Paolo Gentiloni, commissario europeo per l’Economia. I soldi di sempre, che non bastano mai, sono quelli del Fondo Nazionale Trasporti, sui quali si osno focalizzati, nel primo evento, Emmanuel Conte, assessore comunale al Bilancio, ma anche Attilio Fontana, il presidente della Regione Lombardia. "Il Fondo ...