Sole e stabilità su tutta la provincia | al mattino possibili nebbie in pianura

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di martedì 19 marzo 2024) Manca pochissimo all’inizio ufficiale della primavera. Francesco Sudati del Centro meteo lombardo ci accompagna a vedere come sarà il tempo nelle prossime ore e nei prossimi giorni. Analisi generale L’Europa è in gran parte sede di prevalenti condizioni anti-cicloniche, che favorisce tempo stabile sull’Italia, Lombardia compresa, prima di un probabile peggioramento nel fine settimana. Temperature di poco superiori a quelle medie trentennali di riferimento. Martedì 19 marzo 2024 Tempo previsto: Poco nuvoloso sula regione, salvotra la notte e le prime ore dellungo laPadana, in dissolvimento entro la mattinata. Addensamenti cumuliformi a ridosso dei rilievi nelle ore centrali della giornata, ma senza fenomeni associati.Temperature: Minime in calo e comprese tra +5/8 °C; massime stazionarie ...