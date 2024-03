(Di martedì 19 marzo 2024) (Adnkronos) – "La rimozione dellenews implementata dae anche da TikTok è automatizzata e fornisce una risorsa fondamentale nel contrastare la diffusione di contenuti dannosi per la salute e per la veridicità delle informazioni. La sua efficacia è evidente, vista la rimozione di oltre 200.000news su Facebook e più di L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

Chiara Ferragni è in «corto circuito» . Dopo aver passato 20 anni «a produrre la sua persona per essere poi pubblicata social, oggi, che quel mezzo non la riconosce... (ilmessaggero)

Social, Pirrone (Ass. Social media manager): "Fake foto camion con bare errore Meta, risolva" - È normale che possano verificarsi degli errori o dei ritardi, come quello cui stiamo assistendo ora, ma è un sistema che funziona e che aiuta il nostro lavoro come Social media manager". Così, con ...adnkronos

Covid e foto camion militari con bare morti, per Meta è un fake: cosa è successo - Gli esperti: "Errore da risolvere. Serve regime giuridico chiaro e certo per piattaforme" ...adnkronos

Ferragni in «corto circuito», Pirrone: «Distaccata dalla realtà, la separazione con Fedez una conseguenza della crisi Social» - Chiara Ferragni è in «corto circuito». Dopo aver passato 20 anni «a produrre la sua persona per essere poi pubblicata Social, oggi, che quel mezzo non la ...ilmessaggero