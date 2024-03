SOCIAL – Milan | Giroud e Maignan arrivano al ritiro con la Francia | che stile!

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di martedì 19 marzo 2024) Tempo di nazionale per: i giocatori delsuihanno postato delle foto del loro arrivo aldellaDopo tante partite ricche di emozioni la Serie A andrà in pausa per una decina di giorni per lasciare spazio alle nazionali. Sono tanti i giocatori delche saranno impegnati in giro per il mondo e tra questi ci sono anche Theo Hernandez,. Quest’ultimi sono arrivati aldellae non hanno perso occasione per sfoggiare suii loro outfit: bianco e grigio per l’attaccante, verde militare per il portiere. Sembra quasi di stare di nuovo alla settimana della moda.e ...