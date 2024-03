(Di martedì 19 marzo 2024) "Sei stata nei luoghi più bui del mondo e hai portato la luce". Con il cuore spezzato, il fratello Paolo, sul sagrato della chiesa di San Cassiano, ha ricordato a tutti la bellezza dell’anima diLongatti, la trentasettenne cooperatrice internazionale di Emergency morta lo scorso 10 marzo a Kabul, per un malore. Parole che meglio di altre hanno espresso l’essenza della giovane. Accanto al feretro con la bandiera di Emergency e della Palestina, papà Giovanni e gli altri fratelli, Claudio e Michele, oltre al fidanzato di, e tutta la comunità di Prata col sindaco Davide Tarabini, tanti valchiavennaschi ed amici. Chiesa gremita, lacrime e tanta tristezza ieri pomeriggio. A officiare la messa tre sacerdoti: don Casimiro, don Giuseppe e don Gian Battista che ha definitocome una persona "col gusto di fare ...

Silvia, una vita per il bene. Addio col volo degli aquiloni - La Valchiavenna ha salutato la cooperante di 37 anni morta in Afghanistan. Avviata una raccolta fondi in suo nome. Anche a Kabul c’è stato un ricordo .ilgiorno

