Sicurezza nelle aziende Controlli e ispezioni Trovate irregolarità in una ditta su tre

(Di martedì 19 marzo 2024) di Irene Puccioni EMPOLESE VALDELSA Il carrello elevatore o muletto rappresentano uno strumento fondamentale nei magazzini logistici. Vengono utilizzati in ogni settore produttivo, dall’industria pesante a quella manifatturiera, sono essenziali per la movimentazione di grandi quantità di merci, il trasporto, il sollevamento e spostamento di imballaggi pesanti. Come tutti gli strumenti di lavoro richiedono una consapevolezza precisa dei rischi connessi e delle norme dida adottare. In altre parole, guidare un muletto non è un gioco, e fortunatamente, negli ultimi anni, lestanno iniziando a comprendere che non si tratta di un’operazione da affidare a chiunque. Tuttavia c’è ancora molta strada da fare in termini di. Lo si evince dallo specifico “Piano di controllo carrelli e viabilità“ predisposto e messo ...