Sicurezza a Firenze | la prefetta Ferrandino | “Ci sarà un poderoso aumento dei controlli”

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 19 marzo 2024), 19 marzo 2023 – A«rispetto al 2022 c'è undi delittuosità, in particolare nel Quartiere 1», che copre l'area del centro storico, «taledei reati incide non solo sulla percezione di, ma lede il diritto di ogni cittadino di vivere in pace nella propria città. Garantiremo un impattante servizio di controllo del territorio nelle aree che sono state oggetto di attenzione, ovvero quelle delle Cascine, via Palazzuolo, le fermate della tramvia, la stazione di Santa Maria Novella. Ciundi», e «alla stazione di Santa Maria Novella dal 5 aprile ciun incremento dei militari di 'Strade sicure’, che ci permetterà di realizzare ulteriori dispositivi di ...