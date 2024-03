Siccità | cabina regia a P Chigi | perdite idriche ridotte del 6% ma non basta

(Di martedì 19 marzo 2024) Roma, 19 mar. (Adnkronos) - "Segnali positivi arrivano dai dati elaborati dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) relativamente alla riduzione delledi rete, ancora però insufficienti: abbiamo un miglioramento di quasi il 14% per l'indicatore dellelineari e quasi il 6% per l'indicatore dellepercentuali. Positiva è anche la strada intrapresa relativamente ai bilanci idrici, dopo l'istituzione degli Osservatori permanenti per gli utilizzi idrici, quali organi dell'Autorità di bacino distrettuali". E' uno dei dati emersi dalladisulla crisi idrica che si è riunita oggi a Palazzo, presieduta dal vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, ...

Clima, neve e pioggia non bastano a placare la siccità al Sud. L'Italia senza una strategia, tra bacini sottoutilizzati e il dilemma dei nuovi invasi: Piogge e neve hanno fatto tirare un sospiro di sollievo, ma il problema della siccità non è risolto. In attesa della riunione della cabina di regia annunciata dal vicepremier Matteo Salvini per fine marzo, il nodo degli invasi resta tra i più intricati da risolvere. Anbi e ...

Salvini, entro marzo una cabina di regia sulla crisi idrica: "Convocheremo entro marzo una cabina di regia sulla crisi idrica per affrontare quello su cui stiamo lavorando: un piano nazionale idrico per evitare di inseguire per un mese la siccità e il mese dopo l'alluvione. Abbiamo in ...