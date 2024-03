Si sente male e muore durante escursione | trovato da ‘GeoResQ‘

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 19 marzo 2024) Tempo di lettura: 2 minutiIntorno alle ore 12.30 di oggi la Centrale Operativa GeoResQ di Cassano Irpino (AV) si è attivata per un 69enne in stato di incoscienza su un sentiero nei pressi della Chiesa di San Nicola nel comune di Serrara Fontana, sull’isola di Ischia. Una ragazza, anch’essa in, avendo assistito al malore dell’uomo ha richiesto l’intervento del CNSAS tramite l’App GeoResQ (nata dalla collaborazione col Club Alpino Italiano e recentemente finanziata dal Ministero del Turismo). In brevissimo tempo, grazie alla geolocalizzazione via app, l’operatore di centrale CNSAS ha allertato in sequenza il Responsabile di Turno CNSAS, che ha inviato sul posto la squadra territoriale di Ischia, ed il 118 – Centrale Operativa Pozzuoli che era appena venuta a conoscenza dell’intervento da alcuni astanti ed aveva quindi inviato sul posto l’ambulanza di zona ed ...