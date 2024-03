Si appoggia al parapetto mentre aspetta il treno e precipita per le scale | grave 28enne a Arcore

(Di martedì 19 marzo 2024) Il giovane èto per cinque metri:va ilto suldelleche conducono dal sottopasso ferroviario ai binari. Attualmente si trova ricoverato in coma famacologico all'ospedale San Gerardo di Monza.

Si appoggia al parapetto mentre aspetta il treno e cade per le scale: grave 28enne a Arcore - Il giovane è precipitato per cinque metri: aspettava il treno appoggiato sul parapetto delle scale che conducono dal sottopasso ferroviario ai binari ...fanpage

Chi era Luca Aghemo, l’uomo annegato nel Po ai Murazzi di Torino: era insieme alla moglie, forse ha accusato un malore - Chi era Luca Agemo, l'uomo originario di Rivalta annegato nel Po ai Murazzi di Torino dopo una caduta: era insieme alla moglie Caterina.tag24

Pista ciclabile sui bastioni di Porta Giulia, c'è l'ok della giunta per la manutenzione straordinaria - MANTOVA, 16 mar. - La Giunta, martedì 12 marzo, ha approvato il progetto esecutivo di "Manutenzione straordinaria ciclabile bastioni nell'ambito della manutenzione straordinaria delle strade ed abbatt ...altramantova