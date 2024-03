Sforzo enorme frutto di lavoro condiviso

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 19 marzo 2024) Garantire l’acqua e la qualità dell’acqua. È questa la priorità che è stata delineata dal senatore Alberto Balboni, presidente della Commissione Affari Istituzionali del Senato, che ieri ha portato i saluti del ministro Francesco Lollobrigida e un proprio contributo al convegno ‘L’acqua che scorre’. Nel ribadire il ruolo chiave dei Consorzi nella gestione della risorsa irrigua, Balboni ha osservato come "nessuno avrebbe immaginato che nella Pianura Padana l’acqua che non è mai mancata in passato, sarebbe diventata una risorsa da gestire e amministrare con cura. Proprio pochi giorni fa ci è passata accanto una piena del Po che non siamo riusciti a trattenere e che è sfociata nel mare, diventando un problema per la nostra costa, per i detriti e le plastiche che porta con sé. In questo contesto il ruolo dei consorzi è essenziale per mantenere l’equilibrio del territorio e garantire la ...