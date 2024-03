Settore giovanile Blitz dell’Under 15 a Latina Le firme di Olimpieri e Meyou

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 19 marzo 2024) Sconfitta aper il Perugia Under 17 ( 2-1), succede tutto nella ripresa. Nel secondo tempo partono forte i biancorossi che dopo 40 secondi passano in vantaggio grazie al tap in di Mannarini. Il vantaggio però dura appena due minuti perché Di Giovannantonio sfrutta una palla ribattuta su Belia e sigla il pareggio. Allo scadere del tempo ancora Di Giannantonio trova la rete da tre punti con una punizione dal limite. PERUGIA UNDER 17: Belia, Hajri, Cresci, Romani, Salustri, Mori (32’ st El Ouardi), Mannarini, Liberti (18’ st Rinalducci), Cardoni, Cerbone (32’ st Bevilacqua), Merli (13’ st Massari). A disp.: Galletti. All.: Alessandro Nasini Terza vittoria consecutiva (la quarta nelle ultime 5 partite) per l’Under 16 di Anelli che supera 2-0 la Juve Stabia. Parte forte il Perugia che trova la rete dopo appena tre minuti con Merico. Nella ripresa calcio di rigore ...