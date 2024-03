Sesto Fiorentino si trasforma in un giardino a cielo aperto Torna Fiorinfiera

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 19 marzo 2024), 19 marzo 2024 – Nel primo weekend di primavera, la mostra mercato di piante e fiori che ogni anno inaugura la stagione del florovivaismo in Toscana. L'appuntamento è fissato per sabato 23 e domenica 24 Marzo, come da tradizione nel centro storico di, confermando piazza Vittorio Veneto al centro dell'area espositiva e tutte le vie del centro commerciale naturale. Saranno due giorni eccezionali con espositori del settore e vivaisti provenienti da tutta la regione che porteranno in fiera le novità di stagione, piante e fiori a colorare il centro storico dima anche attrezzature dae tutto quello che puòre utile ...