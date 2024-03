Serie D | il Real Forte Querceta contesta l’arbitraggio Buglio è una furia | Vogliamo rispetto»

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 19 marzo 2024) "Ilmerita". Francesconon ha ancora smaltito la rabbia e la delusione per la sconfitta di misura contro la Pianese, gara decisa da un calcio di rigore che ha fatto inre il tecnico dei versiliesi. "Ci stiamo giocando una stagione e certi episodi pesano come un macigno sulle nostre ambizioni"., partiamo proprio dal contatto tra Maccabruni e Ledonne che ha causato il rigore. "Faccio fatica a definirlo anche contatto. È stata una svista clamorosa che, ahimè, ha deciso l’incontro". Oltre al rigore, cosa non le è andato giù? "Tutto. È stata una direzione a senso unico. Ogni decisione dubbia era un fischio a favore della Pianese. Sono molto arrabbiato anche per l’atteggiamento nei confronti dei nostri giocatori e ...