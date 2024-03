Serie D» - Il punto Venturi | Al Tau mancava solo il gol E ora sono arrivati tutti insieme»

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 19 marzo 2024) Il ritorno alla vittoria in casa chedal 7 gennaio; il consolidamento della zona play-off in classifica e il quinto posto a pari merito con il Seravezza (che, però, è in vantaggio negli scontri diretti); terzo miglior attacco del girone; l’esperimento tattico riuscito di avanzare Bernardini a centrocampo e di schierare in linea difensiva Meucci; ed un Malva stellare.tutte le buone notizie che il 3-0 ottenuto dominando il Figline hanno lasciato in dote al Tau Altopascio. Purtroppo c’è da registrare l’infortunio a Bruzzo, problema al setto nasale. A sette giornate dalla fine e con un calendario non impossibile (delle prime gli amaranto devono affrontare soltanto, si fa per dire, la Pianese, all’ultima giornata), si può ancora lottare per i play-off; uno step ulteriore dopo la salvezza della passata stagione. Con il Figline ha funzionato ...