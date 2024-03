Serie C | i giocatori del Brindisi protestano | “Ultimi stipendi non pagati”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 19 marzo 2024) Ieri è arrivata la penalizzazione di quattro punti per il, club che milita nel girone C del campionato diC. Oggi, tramite l’Aic, i calciatori della squadra pugliese hanno fatto sapere di non aver ricevuto gli. “Ad oggi la società non ha corrisposto, nei termini previsti dai controlli federali, le mensilità di gennaio e febbraio 2024 – si legge in una nota diffusa dall’Assocalciatori -. Ciò sta comportando grandi difficoltà dal punto di vista economico, non consentendo a molti tesserati di far fronte alle ordinarie spese familiari. Con grande professionalità, che non mancherà per il prosieguo della stagione in corso, i calciatori continueranno a svolgere la normale attività lavorativa, nonostante le condizioni organizzative non risultino sempre consone alla categoria professionistica di ...