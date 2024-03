Serie C Girone A | è Bentivoglio il nuovo allenatore dell’Arzignano

Il Brindisi , squadra appartenente al girone C della Serie C 2023 / 2024 , è stato raggiunto da una penalizzazione di 4 punti in classifica a causa di violazioni amministrative. La formazione pugliese ... (sportface)

Giornata di penalizzazioni nel mondo del calcio. Dopo i 4 punti rifilati al Nottingham in Premier League, il Tribunale federale nazionale ha sanzionato con 4 punti di penalizzazione in CLASSIFICA il ... (calcioweb.eu)

Cambia un’altra panchina in Serie C. Dopo l’annuncio del Pescara, anche l’Arzignano ha confermato il ribaltone. Il club ha reso noto di aver sollevato il tecnico Giuseppe Bianchini dall’incarico di ... (calcioweb.eu)

Stadio Aperto. Le mani dell'Alcione sul campionato, la tifoseria del Varese ringrazia Pertile (Video) - Nuova puntata della rubrica 'Stadio Aperto' in onda sui quotidiani online del Gruppo Morenews e in diretta ogni lunedì alle ore 21 e che tratta sulla giornata appena trascorsa del campionato di Serie ...targatocn

Coppa Davis 2024, il sorteggio: Italia nel Gruppo A contro Paesi Bassi, Belgio e Brasile - Ecco le avversarie dell'Italia campione in carica nel Girone che si disputerà a settembre a Casalecchio di Reno ...ubitennis

Prima sfida in poule salvezza per le ragazze della Gea: è la trasferta contro Pisa - il quintetto di Serie C femminile della Gea Basketball Grosseto, atteso al debutto nella poule salvezza. Le ragazze di Luca Faragli sfideranno, in un Girone di andata e ritorno, le formazioni che ...ilgiunco