Serie C Bene Fenix e Lugo

(Di martedì 19 marzo 2024) Russi Volley 3Energia Faenza 0 (25-22; 25-23; 25-20) RUSSI: Toresi 2, Orioli ne, Valgimigli ne, Corradin 9, Mariucci 10, Turroni (L1), Foschini ne, Karaj 5, Zebi 10, Zanotti ne, Greco ne, Zama 5, Montanari (L2), Taglioli ne. All.: Mazzotti FAENZA: Alberti 7, Casadio ne, Bertoni 6, Solaroli 3, Francesconi 8, Gorini 4, Betti 5, Emiliani ne, Baldani 4, Cavallari 10, Seganti (L1), Zoli (L2), Guardigli ne, Maines. All.: Manca Pesante sconfitta per lache in un colpo solo perde la vetta della classifica e scivola al terzo posto. Ora dovrà cercare di guadagnare le prime due posizioni per accedere ai playoff sfruttando le restanti quattro giornate e decisiva sarà la prossima, perché domani alle 21.15 al PalaBubani arriverà Bellaria, la nuova regina del girone. Russi si aggiudica con pieno merito il derby grazie ad un rotondo 3-0 che ...