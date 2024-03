Serie A | il derby Milan-Inter si giocherà per la prima volta di lunedì

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 19 marzo 2024)si22 aprile. Per la, ildella Madonnina sarà collocato nel monday nighy, su richiesta dei rossoneri che giovedì sera giocheranno il ritorno dei quarti di Europa League contro la Roma, che a suaha chiesto il posticipo aldella sfida contro il Bologna. Alle ore 20.45 sidunque la stracittadina tra rossoneri e nerazzurri, alle 18.30 la partita dell’Olimpico. L’ufficialità arriverà nella giornata di domani (sarebbe dovuta arrivare oggi, ma per il lutto della morte di Joe Barone si è rimandato tutto a domani), ma nel frattempo a QSVS ha parlato in esclusiva Butti, della LegaA: “Lo slot migliore per ...