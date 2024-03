Serie A 2023 2024 | giudice sportivo | chiesto approfondimento di indagine alla procura Figc sul caso Acerbi-Juan Jesus

(Di martedì 19 marzo 2024) “Il, letto il referto del Direttore di gara, ritiene necessario che venga approfondito da parte dellafederale per riferire a questo, sentiti se delanche i diretti interessati, quanto accaduto tra il calciatore della Soc. NapoliGuilherme Nunesed il calciatore della Soc. Internazionale Francescocirca eventuali espressioni di discriminazione razziale proferite da quest’ultimo nei confronti del calciatore della Soc. Napoli”. Si legge questo nel comunicato delriguardo quanto avvenuto durante Inter-Napoli tra. In attesa di ulteriori approfondimenti da parte della ...

Ecco la data , l’ orario , la diretta tv e lo streaming di Padova-Catania , match dello stadio Euganeo valevole per gara di an data della Finale di Coppa Italia di Serie C 2023 / 2024 . La squadra ... (sportface)

Coppa Italia Serie C, prima finale nella storia del Catania: precedenti in competizione - Prima volta in finale per il Catania, che ha alle spalle diverse partecipazioni in questa competizione. Ecco alcuni precedenti con i migliori piazzamenti dei rossazzurri.catania.liveuniversity

Web Ecom 2024, tra riconoscimento facciale, intelligenza artificiale e nuovi player logistici - Il Professor Rutigliano ha delineato gli eventi che hanno cambiato i paradigmi del digital e dell'e-commerce in questi ultimi due anni ...pugliain

