Sergio “tradisce” Greta al Grande Fratello | lei delusissima | e la mamma gongola

(Di martedì 19 marzo 2024) I concorrenti del, durante la puntata di ieri, sono stati messi dinanzi delle decisioni importanti da prendere, ovvero, decidere chi candidare alla finale. Nel corso di queste nomination, però, c’è stato un “tradimento”.Rossetti, infatti, senza ombra di dubbio, ha fatto il nome diD’Ottavi. Quest’ultimo, però, non ha ricambiato, ed ha spiazzato tutti optando per Massimiliano Varrese. Questo ha deluso molto la ragazza e, in men che non si dica, è arrivata anche la reazione di sua madre Marcella Bonifacio. Il risentimento didopo la scelta dial GF Nella puntata di ieri del GF si è consumato un tradimento da parte diD’Ottavi ai danni diRossetti. Il ragazzo, infatti, ha deciso di non candidare ...

Grande Fratello , la 39esima puntata è stata piena, pienissima di sorprese. Non solo l’elezione di Beatrice Luzzi come prima finalista di questa edizione, ma anche la nomination bomba di Simona Tagli ... (caffeinamagazine)

Greta Rossetti amareggiata dalla nomination di Sergio: “Devo credere solo in me stessa” - L'ultima puntata del Grande Fratello ha visto Sergio D'Ottavi nominare Massimiliano Varrese per la finale, causando malcontento in Greta Rossetti ...tuttosulgossip

Grande Fratello anticipazioni del 18 marzo: chi sarà il terzo finalista - Il “Grande Fratello” torna in diretta il 18 marzo con il nome del terzo finalista e con la possibilità di un secondo eliminato ...dilei

Intolleranza nelle università: è una questione di igiene delle parole, non di eversione - Sarebbe sbagliato se un’occasione per erigere un argine comune diventasse il pretesto per una generica criminalizzazione del dissenso. O, magari, ...repubblica