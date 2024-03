Sentenza di nuovo pro corrieri espresso | “Dhl paghi gli straordinari oltre le 39 ore settimanali”

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di martedì 19 marzo 2024) Per la seconda volta la sezione lavoro della corte D’Appello di Milano si è pronunciata riguardo all’orario di lavoro dei lavoratori city courier, cioè deiche distribuiscono e ritirano pacchi per conto di grandi imprese multinazionali pur essendo dipendenti di società appaltatrici. Dopo il ricorso proposto dall’avvocato Roberto Trussardi di Bergamo per conto di un gruppo di lavoratori del magazzino Dhl Express Italy di Azzano San Paolo, la Corte ha ribadito che l’orario contrattuale è di 39 oree che le prestazioni lavorative effettuatetale limite devono essere pagate comeo. “Al contrario, è prassi comune che le aziende appaltatrici e DHL esigano una prestazione lavorativa ordinaria di 44 ore, agevolate da alcuni sindacati compiacenti”, scrivono in ...