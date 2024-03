Senatore di FdI definisce Macron “femmineo” per offenderlo | protesta dai banchi delle opposizioni

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

"La pace non si fa alzando la bandiera bianca anche se lo dice un Papa, io ricordo un altro Papa invece che diceva la patria si difende in tutti i modi e anche imbracciando i fucili. Questo è un santo, papa Giovanni Paolo II, e lo diceva per la sua Polonia". Lo dice in Aula ilRoberto Menia di Fratelli d'Italia in discussione generale dopo le comunicazioni della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, sul prossimo Consiglio europeo. "E non si fa nemmeno – incalza – ipotizzando interventi militari per i pruriti muscolari di uno che si presenta piuttostoe mi capite di chi parlo". Si levano proteste dall'Aula e Menia risponde: "Lo sapevo che qualche anima candida si sarebbe sconvolta".