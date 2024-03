Senato | il video che mostra lo studente 16enne del liceo Righi mimare il gesto della pistola in Aula

(Di martedì 19 marzo 2024) Le telecamere delche trasmettono la diretta dell’online hanno catturato ildeldeldi Roma, che al momento dei saluti del presidente Ignazio La Russa all sua classe ha mimato unacon la mano. Dalle immagini il giovane non sembra puntare direttamente verso la premier Meloni (che aveva da poco terminato le comunicazioni in vista del Consiglio europeo) ma alza la mano puntando verso l’alto, subito rimproverato dalla professoressa seduta accanto. L’insegnante prova ad abbassargli il braccio, senza successo. Subito dopo interviene anche un commesso a redarguire il ragazzo. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

