Sempre QuElly | in lista alle europee trombati ed ex volti Rai

(Di martedì 19 marzo 2024) Doveva essere il frutto di un vento del cambiamento, il nome nuovo che avrebbe ribaltato il partito, fatto fuori i soliti nomi, per ritrovare un rapporto diretto con gli elettori e soprattutto una linea politica che sembrava persa inesorabilmente. Alla fine però Elly Schlein si è rivelata un flop costringendo i «big» del partito a restare in campo. Non che a loro dispiaccia, chiariamoci. E così prima è toccato a Pierluigi Bersani sballottato a destra e a sinistra fra la Sardegna e l'Abruzzo come un talismano raro. Poi è stata la volta di Nicola Zingaretti e Dario Nardella, che ancora stranamente appare come un volto nuovo nonostante sia in campo dal 2004 quando entrò in consiglio comunale a Firenze tra le file dei Democratici di Sinistra. Proprio i vecchi Ds che ancora rappresentano lo zoccolo duro del partito, nonostante tutto, anche perché sono gli unici che sanno come funziona la ...