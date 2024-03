Sembrava sollevata | come un successo | parla l' autore del video di Kate

(Di martedì 19 marzo 2024) Avrebbe dovuto fermare ogni possibile speculazione sulla salute di. Invece, ildella sua uscita per andare a fare la spesa ha suscitato una nuova ondata di dubbi sul fatto che chi accompagnasse William a Windsor farm Shop, nei pressi dell'Adelaide Cottage, fosse effettivamente la principessa di Galles. Le riprese nelle quali la ormai presunta Catherine Middleton è sembrata, a chi l'ha vista, "felice, sana e rilassata" ovvero in buona salute, rischiano di trasformarsi nell'ennesima fake news, dopo quella della foto ritoccata dalla stessa principessa e che era stata diffusa da Kensington Palace in occasione della Festa della mamma. Ieri, i futuri regnanti britannici erano stati visti in uno dei loro negozi d'alimentari preferiti e la notizia della presenza di, intenta in una normale attività, com'è quella di fare ...

Kate Middleton è tornata a farsi vedere in pubblico. O forse, a giudicare del video pubblicato da The Sun e TMZ, c’è sempre stata. Perché è bastato trovarsi nel posto giusto al momento giusto per ... (ilfattoquotidiano)

Kate Middleton e il principe William sorridenti insieme, ecco le foto durante lo shopping - Sembravano felici e rilassati. Sembravano felici di poter andare in un negozio e di poter socializzare. Kate Sembrava sollevata, come se fosse un successo andare in un negozio. Sembrava naturale", ha ...tgcom24.mediaset

Mistero Kate, il video dell'avvistamento e i dubbi del web. È davvero lei - Il video che circola sul web di Kate Sembrava rassicurante. Tuttavia, gli utenti hanno sollevato ancora più teorie guardando meglio le immagini ...la7

Scivolano nell’ombra: Laboratori di Analisi e Progetti di Potenziamento scompaiono dall’Ospedale di Lamezia - Dall’ospedale di Lamezia, situato in via Senatore Arturo Perugini, sembra che stiano scomparendo i laboratori di analisi, insieme a progetti e appalti per il ...telemia