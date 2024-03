Seconda Categoria L’Only Sport mantiene la prima posizione Minguzzi | che gol

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 19 marzo 2024) Nel girone M diAlfonsineilto vincendo 2-0 sul campo del Castel Guelfo: i gol nel finale con Botti e Placci. Non perdono punti Bagnacavallo e Riolese che si impongono rispettivamente sul Palazzuolo (4-1) e in trasferta sul San Rocco (3-2). Nel girone N prosegue l’inseguimento di Marina (1-0 al Roncadello) e San Pancrazio (3-1 con la Stella Rossa) al Vecchiazzano che, però, non perde un colpo e vince 3-0 col Godo. Nel derby ravennate Fornace Zarattini-Gs Romagna, quest’ultima pareggia con un gol da oltre 30 metri del giovane Andrea(foto). Risultati(22ª giornata). Girone M: C. Guelfo-Only0-2, Bagnacavallo-Palazzuolo 4-1, Bagnara-C. Erika 2-1, Conselice-S. Potito ...