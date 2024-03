(Di martedì 19 marzo 2024) Il 19 marzo 2004 usciva in sala il capolavoro di Michel Gondry, capace di anticipare il deterioramento dei sentimenti nella civiltà tecnocratica

Se mi lasci ti cancello dopo vent'anni è ancora più fondamentale - Se mi lasci ti cancello i vent’anni non li sente. Come potrebbe farlo uno dei più grandi film sui sentimenti di sempre, nonché il film che più di tutti ha predetto come e quanto sarebbe cambiata la ...wired

The Mask – Da zero a mito, di Chuck Russell - Trent'anni dopo resta un cult del genere per l'interpretazione fenomenale di Jim Carrey, il miglior attore comico della sua generazione ...sentieriselvaggi

Marvel: Eternals 2 non è stato cancellato, ma 'si è trasformato in un altro progetto' - In queste ore sono emerse grosse novità sul futuro degli Eterni nel Marvel Cinematic Universe, all'indomani dei rumor sulla cancellazione di Eternals 2.cinema.everyeye