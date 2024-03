Se il controllore diventa hacker

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di martedì 19 marzo 2024) Questa settimana ci sono due notizie che meritano particolare attenzione. Partiamo dalla prima. Il procuratore di Napoli Nicola Gratteri, durante la presentazione a Vibo Valentia di "Il Grifone" libro scritto a quattro mani con Antonio Nicaso, ha dichiarato che "Purtroppo glibuoni costano. Quelli bravi vanno a lavorare nelle aziende private e quindi è un rincorrersi. Però bisogna accelerare, bisogna anche cambiare i contratti per tenere questibuoni, di qualità, nella pubblica amministrazione altrimenti non riusciremo a contrastare questa nuova sfida delle mafie nel campo del dark web". A parte il “purtroppo” iniziale sul quale ci sarebbe da discutere perché “quelli bravi” è giusto che siano adeguatamente pagati, il resto è un grido di allarme che non dovrebbe restare inascoltato, perché un conto è inseguire la criminalità (se la ...