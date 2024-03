Se fossi stato un italiano bianco | dopo la condanna Robinho insulta l' Italia

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 19 marzo 2024) "Non può accusarci in alcun modo perché non c'erano telecamere e sarà un po' difficile dimostrare che è stata violentata se non è rimasta incinta". Questa fu una delle frasi choc, estrapolate dalle intercettazioni telefoniche diall'indomani della violenza denunciata da una ragazza di 23 anni. "Ho dormito con lei, ho avuto un rapporto ... e me ne sono andato. Gli altri sono rimasti lì. È la sua parola contro la nostra però. Ma se ha avuto un figlio allora è un problema". Frasi pesantissime che non hanno lasciato dubbi nel giudice del Tribunale di Milano che aveva deciso per unaa 9 anni di carcere. Nelle motivazioni veniva citato "l'assoluto disprezzo per la giovane donna esposta a ripetute umiliazioni, oltre che ad atti di violenza sessuale», descritta nelle conversazioni "con epiteti (…) e termini spesso crudi e sprezzanti, segni ...