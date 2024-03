Scuse Acerbi a Juan Jesus | il Corriere punge il difensore nerazzurro | “Si è scusato per aver parcheggiato male?”

(Di martedì 19 marzo 2024) Ildello Sport si sofferma sull’episodio accaduto in Inter-Napoli sul presunto insulto razzista diai danni di. Nel caos scaturito dall’episodio tra Francescodurante la partita Inter-Napoli, ildell’Inter si trova ora sotto i riflettori per le sue presunte parole offensive. La situazione, che sembrava essersi appianata con ledia fine partita, ha preso una svolta inattesa dopo il post-partita. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna deldello Sport,è accusato diutilizzato frasi razziste, tra cui “negro” e “sei solo un ...

Caso Acerbi-Juan Jesus, Sandulli: "Ammissione e Scuse in presenza dell'arbitro" - Il provvedimento a cui andrà incontro Acerbi Bisogna che vengano accertati i fatti. L’ammissione immediata e le Scuse sono avvenute in presenza dell’arbitro. Se ascoltare i calciatori insieme o ...areanapoli

Acerbi non nuovo ad atteggiamenti controversi in campo: i precedenti - E' già successo in passato che Acerbi avesse comportamenti sbagliati in campo che lo hanno messo contro giocatori o tifosi.mondonapoli

Il Corriere punge Acerbi: "Le Scuse a Jesus erano per aver parcheggiato male" - Il difensore dell'Inter nega d'aver offeso il difensore del Napoli, ma la versione non regge: Acerbi si era scusato con Jesus per il suo comportamento.areanapoli