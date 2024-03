Scuola di Pioltello chiusa per fine Ramadan | la diocesi di Milano approva | «Una bella iniziativa di dialogo tra religioni»

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di martedì 19 marzo 2024) C’è anche laditra chi plaude all’dell’istituto Iqbal Masih di, finita al centro del dibattito politico per la decisione di rimanerein occasione dell’ultimo giorno di. Roberto Pagani, diacono permanente che dal 2013 è responsabile del Servizio ecumenismo einterreligioso dellameneghina, ha commentato così la vicenda a Famiglia Cristiana: «Siamo a favore di questo gesto. Di più: come i musulmani in Italia condividono e festeggiano insieme a noi cattolici il Natale e la Pasqua, trovo bello che un’diinterreligioso parta da una, che si fa promotrice della creazione di un ponte tra giovani che a casa vivono ...